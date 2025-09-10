США готові ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії, але тільки разом з ЄС – FT

У Вашингтоні заявили про готовність запровадити мита до 100% на імпорт з Китаю та Індії, проте наголосили, що такі заходи будуть вжиті тільки у разі спільних дій з боку Європейського Союзу.

Джерело: Financial Times з посиланням на трьох посадовців, обізнаних з питанням

Деталі: За даними видання, Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні як крок для посилення економічного тиску на Росію у зв’язку з війною в Україні.

Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон готовий діяти негайно, але лише за умови, що ЄС приєднається до цього рішення.

"Ми вже готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це, тільки якщо наші європейські партнери зроблять крок разом з нами", – заявив чиновник.

Інший чиновник сказав, що США готові "дзеркально" відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії.

За словами американських посадовців, позиція Трампа полягає у тому, щоб різко підняти тарифи й утримувати їх доти, доки Китай не припинить купувати російську нафту.

Передісторія: