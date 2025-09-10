Усі розділи
США готові ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії, але тільки разом з ЄС – FT

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 07:15
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

У Вашингтоні заявили про готовність запровадити мита до 100% на імпорт з Китаю та Індії, проте наголосили, що такі заходи будуть вжиті тільки у разі спільних дій з боку Європейського Союзу.

Джерело: Financial Times з посиланням на трьох посадовців, обізнаних з питанням

Деталі: За даними видання, Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні як крок для посилення економічного тиску на Росію у зв’язку з війною в Україні.

Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон готовий діяти негайно, але лише за умови, що ЄС приєднається до цього рішення. 

"Ми вже готові діяти, готові діяти прямо зараз, але ми зробимо це, тільки якщо наші європейські партнери зроблять крок разом з нами", – заявив чиновник.

Інший чиновник сказав, що США готові "дзеркально" відповісти на будь-які тарифи ЄС проти Китаю та Індії.

За словами американських посадовців, позиція Трампа полягає у тому, щоб різко підняти тарифи й утримувати їх доти, доки Китай не припинить купувати російську нафту.

Передісторія: 

  • Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив 7 вересня, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.
  • Міністр енергетики США в адміністрації Дональда Трампа Кріс Райт в інтервʼю виданню Financial Times заявив, що Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. 

