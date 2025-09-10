Все разделы
США готовы ввести 100% тарифы против Китая и Индии, но только вместе с ЕС – FT

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 07:15
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

В Вашингтоне заявили о готовности ввести пошлины до 100% на импорт из Китая и Индии, однако отметили, что такие меры будут приняты только в случае совместных действий со стороны Европейского Союза.

Источник: Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом

Детали: По данным издания, Трамп выдвинул это требование во время встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне как шаг для усиления экономического давления на Россию в связи с войной в Украине.

Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон готов действовать немедленно, но только при условии, что ЕС присоединится к этому решению.

"Мы уже готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это, только если наши европейские партнеры сделают шаг вместе с нами", – заявил чиновник.

Другой чиновник сказал, что США готовы "зеркально" ответить на любые тарифы ЕС против Китая и Индии.

По словам американских чиновников, позиция Трампа заключается в том, чтобы резко поднять тарифы и удерживать их до тех пор, пока Китай не прекратит покупать российскую нефть.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 7 сентября, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, что позволяет предположить, что он находится на грани усиления санкций против Москвы или покупателей ее нефти из-за войны в Украине.
  • Министр финансов США Скотт Бессент заявил 7 сентября, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.
  • Министр энергетики США в администрации Дональда Трампа Крис Райт в интервью изданию Financial Times заявил, что Европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

