Після обшуків в Німеччині Шурма переїхав в Австрію – УП
За інформацією джерел УП, після обшуків за запитом НАБУ в помешканні колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, той переїхав із Німеччини в Австрію.
Джерело: стаття УП "Виграли битву, але не війну. Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення"
Деталі: Наразі, за інформацією УП, Ростислав Шурма переїхав із Німеччини до Австрії. Так, в Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".
Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.
А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом".
Нагадаємо:
- В середині липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, обидва брати Шурми (Ростислав та його брат Олег, який був фігурантом розслідування редакції Бігус.Інфо про те, що держава платила за електроенергію його сонячним станціям, які перебувають на окупованій території. Через місяць після публікації Бігус.Інфо стало відомо, що НАБУ розслідує держвиплати окупованим станціям з орбіти Шурми, – ред.) нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну.
- Ростислав Шурма виїхав до Німеччини як батько трьох неповнолітніх дітей. Таку ж причину для перетину кордону після народження 3-ї дитини отримав і його брат Олег.
- За даними джерел УП Ростислав Шурма відвідував українську конференцію з відновлення в Римі 10–11 липня.