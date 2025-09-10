Після обшуків в Німеччині Шурма переїхав в Австрію – УП

За інформацією джерел УП, після обшуків за запитом НАБУ в помешканні колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, той переїхав із Німеччини в Австрію.

Джерело: стаття УП "Виграли битву, але не війну. Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення"

Деталі: Наразі, за інформацією УП, Ростислав Шурма переїхав із Німеччини до Австрії. Так, в Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

Реклама:

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.

А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом".

Нагадаємо:

614РЕКЛАМА: