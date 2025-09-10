После обысков в Германии Шурма переехал в Австрию – УП

По информации источников УП, после обысков по запросу НАБУ в доме бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, тот переехал из Германии в Австрию.

Источник: статья УП "Выиграли битву, но не войну. Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения"

Детали: Сейчас, по информации УП, Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию. Так, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".

Бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, по данным собеседников в деловых кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле.

А наиболее "незащищенный" иностранными юрисдикциями бывший вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов, которого из Варшавы в Киев возвращали силами ГУР, пока "безответственно пытается понять масштаб своих проблем с законом".

Напомним:

