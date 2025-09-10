После обысков в Германии Шурма переехал в Австрию – УП
По информации источников УП, после обысков по запросу НАБУ в доме бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, тот переехал из Германии в Австрию.
Источник: статья УП "Выиграли битву, но не войну. Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения"
Детали: Сейчас, по информации УП, Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию. Так, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел".
Бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, по данным собеседников в деловых кругах, в перспективе надеется на убежище в Израиле.
А наиболее "незащищенный" иностранными юрисдикциями бывший вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов, которого из Варшавы в Киев возвращали силами ГУР, пока "безответственно пытается понять масштаб своих проблем с законом".
Напомним:
- В середине июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства экс-заместителя главы ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, оба брата Шурмы (Ростислав и его брат Олег, который был фигурантом расследования редакции Бигус.Инфо о том, что государство платило за электроэнергию его солнечным станциям, которые находятся на оккупированной территории. Через месяц после публикации Бигус.Инфо стало известно, что НАБУ расследует госвыплаты оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.) в настоящее время проживают за границей и не приезжают в Украину.
- Ростислав Шурма уехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей. Такую же причину для пересечения границы после рождения третьего ребенка получил и его брат Олег.
- По данным источников УП, Ростислав Шурма посещал украинскую конференцию по восстановлению в Риме 10–11 июля.