Туск повідомив про 19 дронів, які атакували Польщу
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників, значна частина з яких залетіла з Білорусі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Пряма мова Туска: "Зафіксовано й відстежено 19 порушень повітряного простору. І це не фінальні дані. Вперше за час цієї війни значна частка цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі".
Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України.
Туск зазначив, що польські та союзницькі патрульні винищувачі збили "щонайменш три" безпілотники, які визначили такими що становлять пряму загрозу.
Також він повідомив, що Варшава задіє ст. 4 Північноатлантичного договору – вона передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.
Передісторія:
- Раніше у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.
- У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.