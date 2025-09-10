Усі розділи
Туск повідомив про 19 дронів, які атакували Польщу

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 13:07
Дональд Туск, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників, значна частина з яких залетіла з Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова Туска: "Зафіксовано й відстежено 19 порушень повітряного простору. І це не фінальні дані. Вперше за час цієї війни значна частка цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі".

Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України.

Туск зазначив, що польські та союзницькі патрульні винищувачі збили "щонайменш три" безпілотники, які визначили такими що становлять пряму загрозу. 

Також він повідомив, що Варшава задіє ст. 4 Північноатлантичного договору – вона передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Передісторія:

  • Раніше у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.
  • У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.

Польщабезпілотникиросійсько-українська війна
