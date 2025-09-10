Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Туск сообщил о 19 дронах, которые атаковали Польшу

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 13:07
Туск сообщил о 19 дронах, которые атаковали Польшу
Дональд Туск, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников, значительная часть из которых залетела из Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Туска: "Зафиксировано и отслежено 19 нарушений воздушного пространства. И это не окончательные данные. Впервые за время этой войны значительная часть этих дронов залетела в Польшу непосредственно из Беларуси".

Реклама:

В то же время карты украинских мониторинговых каналов свидетельствуют, что дроны, которые залетали из Беларуси в Польшу, сначала залетали в Беларусь из Украины.

Туск отметил, что польские и союзные патрульные истребители сбили "по меньшей мере три" беспилотника, которые определили как представляющие прямую угрозу.

Также он сообщил, что Варшава задействует ст. 4 Североатлантического договора – она предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее в Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе недалеко от границы с Беларусью.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.
  • В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Польшабеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Польша
Польша направит России ноту протеста из-за атаки дронов
В Польше публикуют фото российского дрона "Гербера", который упал и не взорвался
Польша задействует статью 4 Договора о НАТО из-за вторжения дронов РФ
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: