Туск сообщил о 19 дронах, которые атаковали Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников, значительная часть из которых залетела из Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Туска: "Зафиксировано и отслежено 19 нарушений воздушного пространства. И это не окончательные данные. Впервые за время этой войны значительная часть этих дронов залетела в Польшу непосредственно из Беларуси".

В то же время карты украинских мониторинговых каналов свидетельствуют, что дроны, которые залетали из Беларуси в Польшу, сначала залетали в Беларусь из Украины.

Туск отметил, что польские и союзные патрульные истребители сбили "по меньшей мере три" беспилотника, которые определили как представляющие прямую угрозу.

Также он сообщил, что Варшава задействует ст. 4 Североатлантического договора – она предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Предыстория: