Білорусь модернізує свої військові аеродроми і ракетну інфраструктуру – ЗМІ

Влада Білорусі за останні роки модернізувала низку своїх військових аеродромів, зокрема, і ті, з яких Росія атакувала Україну у 2022 році, а також розбудовує ракетну інфраструктуру на териорії країни.

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода), який спільно з журналістами білоруської служби Радіо Свобода та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress проаналізував знімки, зроблені супутником Planet Labs над територією Білорусі

Деталі: У межах цієї співпраці журналісти створили мапу військових об’єктів Білорусі, до якої увійшли як повністю нові, так і модернізовані старі військові бази та полігони, які, зокрема, будуть використовуватись під час спільних з Росією навчань "Захід-2025", що пройдуть з 12 по 16 вересня.

Журналісти серед іншого помітили зміни на аеродромі "Лунинець", що розташований у понад 50 км від кордону з Україною. У 2022 році це летовище стало місцем базування більше двох десятків російських винищувачів Су-25, бомбардувальників Су-34 та гелікоптерів, які атакували Україну в перші дні великої війни.

Як видно з супутникових знімків, на аеродромі у 2022-2024 роках відновили казарми, модернізували старі ангари та звели нові, побудували склади пального та фортифікаційні споруди, встановили численні системи ППО та ракетні комплекси.

Фото схем

Зазначається, що у 2023 році аеродром став постійним місцем дислокації нового білоруського підрозділу протиповітряної оборони – 56-го зенітно-ракетного полку.

Модернізували й інші летовища. Хоч і не так масштабно як "Лунинець". Зокрема, на аеродромах "Ліда" (Гродненська область), "Барановичі" (Берестейська область), "Зябровка" (Гомельська область) та "Мачулищі" (Мінська область) побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів.

"Радіо Свобода нагадує", що у 2022-му ці аеродроми також активно використовувала російська армія. Зокрема, летовище "Зябровка" стало однією з головних баз у Білорусі для російських ударних гелікоптерів, які атакували Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Фото схем

Крім того, журналісти на основі аналіз супутникових фото, помітили, що Білорусь розбудовує свою ракетну інфраструктуру.

Йдеться про дві військові частини поблизу міста Осиповичі, що у центральній частині Білорусі, одною з яких є 465-та ракетна бригада.

Як видно з супутникових знімків, з початку 2023-го року там розпочалися масштабні будівельні роботи, які тривають і досі.

За даними білоруської служби "Радіо Свобода", упродовж 2 років на території цієї частини розмістили декілька ракетних комплексів "Іскандер-М". І, ймовірно, для них побудували три нових ангари, які видно з супутника.

Фото схем

Також на території звели склади для зберігання військової техніки та боєприпасів, реконструювали казарми та адміністративні будівлі і розбудували спортивний комплекс.

Наприкінці літа 2024-го року супутник зафіксував, що від бази 465-ї ракетної бригади почали прокладати окрему залізничну колію до сусідньої 1405-тої артилерійської бази боєприпасів, яку називають одним з можливих місць зберігання російської ядерної зброї.

Видання нагадує, що 25 березня 2023 року правитель РФ Володимир Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі і майже одночасно з цією заявою на території 1405-ї бази в Осиповичах почалися будівельні роботи.

Нині там реконструювали кілька старих будівель, зокрема штаб, та побудували три нові, дві з яких, ймовірно, є казармами. Видання акцентує, що особовий склад підрозділу можуть збільшити до 240 осіб.

Також на території військової частини розбудували технічну зону і насипали два земляні вали для систем протиповітряної оборони.

Крім того, журналісти повідомили, що у Білорусі взялися будувати нові військові бази – один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України, адже, на думку експертів, саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".