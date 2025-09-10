Беларусь модернизирует свои военные аэродромы и ракетную инфраструктуру – СМИ

Власти Беларуси за последние годы модернизировали ряд своих военных аэродромов, в том числе и те, с которых Россия атаковала Украину в 2022 году, а также развивают ракетную инфраструктуру на территории страны.

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода), который совместно с журналистами белорусской службы Радио Свобода и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress проанализировал снимки, сделанные спутником Planet Labs над территорией Беларуси

Детали: В рамках этого сотрудничества журналисты создали карту военных объектов Беларуси, в которую вошли как полностью новые, так и модернизированные старые военные базы и полигоны, которые, в частности, будут использоваться во время совместных с Россией учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября.

Журналисты среди прочего заметили изменения на аэродроме "Лунинец", расположенном в более чем 50 км от границы с Украиной. В 2022 году этот аэродром стал местом базирования более двух десятков российских истребителей Су-25, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов, которые атаковали Украину в первые дни большой войны.

Как видно из спутниковых снимков, на аэродроме в 2022-2024 годах восстановили казармы, модернизировали старые ангары и построили новые, построили склады топлива и фортификационные сооружения, установили многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы.

Фото схем

Отмечается, что в 2023 году аэродром стал постоянным местом дислокации нового белорусского подразделения противовоздушной обороны – 56-го зенитно-ракетного полка.

Модернизировали и другие аэродромы. Хотя и не так масштабно, как "Лунинец". В частности, на аэродромах "Лида" (Гродненская область), "Барановичи" (Брестская область), "Зябровка" (Гомельская область) и "Мачулищи" (Минская область) построили ангары для истребителей, отремонтировали взлетные полосы, модернизировали радиолокационные системы, а также развернули дополнительные фортификации, особенно в зонах хранения горюче-смазочных материалов.

"Радио Свобода напоминает", что в 2022 году эти аэродромы также активно использовала российская армия. В частности, аэродром "Зябровка" стал одной из главных баз в Беларуси для российских ударных вертолетов, которые атаковали Украину в начале полномасштабного вторжения.

Фото схем

Кроме того, журналисты на основе анализа спутниковых фотографий заметили, что Беларусь развивает свою ракетную инфраструктуру.

Речь идет о двух воинских частях вблизи города Осиповичи, что в центральной части Беларуси, одной из которых является 465-я ракетная бригада.

Как видно из спутниковых снимков, с начала 2023 года там начались масштабные строительные работы, которые продолжаются до сих пор.

По данным белорусской службы "Радио Свобода", в течение 2 лет на территории этой части разместили несколько ракетных комплексов "Искандер-М". И, вероятно, для них построили три новых ангара, которые видны со спутника.

Также на территории построили склады для хранения военной техники и боеприпасов, реконструировали казармы и административные здания и построили спортивный комплекс.

Фото схем

В конце лета 2024 года спутник зафиксировал, что от базы 465-й ракетной бригады начали прокладывать отдельную железнодорожную колею к соседней 1405-й артиллерийской базе боеприпасов, которую называют одним из возможных мест хранения российского ядерного оружия.

Издание напоминает, что 25 марта 2023 года правитель РФ Владимир Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси и почти одновременно с этим заявлением на территории 1405-й базы в Осиповичах начались строительные работы.

Сейчас там реконструировали несколько старых зданий, в частности штаб, и построили три новых, два из которых, вероятно, являются казармами. Издание акцентирует, что личный состав подразделения могут увеличить до 240 человек.

Также на территории воинской части построили техническую зону и насыпали два земляных вала для систем противовоздушной обороны.

Кроме того, журналисты сообщили, что в Беларуси приступили к строительству новых военных баз – один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины, ведь, по мнению экспертов, именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".