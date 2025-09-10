Суд ЄС відхилив скарги Януковича та Абрамовича на санкції – ЗМІ

Суд ЄС не задовольнив апеляції колишнього президента України Віктора Януковича, його сина та російського олігарха Романа Абрамовича щодо виключення із санкційних списків ЄС.

Джерело: Politico, редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, "Європейська правда"

Деталі: Віктор Янукович програв у Суді ЄС та отримав відмову на свої прохання зняти запроваджені проти нього санкції після десятилітньої судової боротьби, у якій він стверджував, що проти нього немає конкретних доказів.

ЄС вперше покарав Януковича санкціями у 2014 році, а потім - у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України.

У 18-сторінковій аргументації рішення йдеться, що дії Януковича як тодішнього президента явно посприяли дестабілізації ситуації в Україні, відтак ЄС мав підстави включити його до відповідного санкційного списку.

Суд врахував, що Янукович не дистанціювався від російської влади після подій 2014 року, та відзначив його роль у березні 2022 року, коли російські війська стояли під Києвом.

Суд також відхилив паралельну апеляцію Олександра Януковича щодо накладених на нього санкцій ЄС за бізнес на окупованих Росією територіях.

Джозвяк зазначає, що відхилили апеляції не лише Януковичів, але й російського олігарха Абрамовича.

"Велика перемога для європейських санкцій проти Росії сьогодні у Суді ЄС: апеляції і Віктора Януковича, і Романа Абрамовича щодо виключення із санкційних списків – відхилено", – написав Джозвяк.

Нагадаємо, раніше суд ЄС задовольнив позови Януковичів і скасував "старі" санкції проти них – що, втім, не мало практичних наслідків через існування нових санкцій 2022 року.

Абрамович нещодавно програв суд також у Британії, де вимагав скасувати санкції.