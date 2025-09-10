Все разделы
Суд ЕС отклонил жалобы Януковича и Абрамовича на санкции – СМИ

Мария Емец, Роман ПетренкоСреда, 10 сентября 2025, 18:09
Суд ЕС отклонил жалобы Януковича и Абрамовича на санкции – СМИ
Суд ЕС не удовлетворил апелляции бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и российского олигарха Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков ЕС.

Источник: Politico, редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, "Европейская правда"

Детали: Виктор Янукович проиграл в Суде ЕС и получил отказ на свои просьбы снять введенные против него санкции после десятилетней судебной борьбы, в которой он утверждал, что против него нет конкретных доказательств.

ЕС впервые наказал Януковича санкциями в 2014 году, а затем - в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

В 18-страничной аргументации решения говорится, что действия Януковича как тогдашнего президента явно способствовали дестабилизации ситуации в Украине, поэтому ЕС имел основания включить его в соответствующий санкционный список.

Суд учел, что Янукович не дистанцировался от российской власти после событий 2014 года, и отметил его роль в марте 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом.

Суд также отклонил параллельную апелляцию Александра Януковича относительно наложенных на него санкций ЕС за бизнес на оккупированных Россией территориях.

Джозвяк отмечает, что отклонили апелляции не только Януковичей, но и российского олигарха Абрамовича.

"Большая победа для европейских санкций против России сегодня в Суде ЕС: апелляции и Виктора Януковича, и Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков – отклонены", – написал Джозвяк.

Напомним, ранее суд ЕС удовлетворил иски Януковичей и отменил "старые" санкции против них – что, впрочем, не имело практических последствий из-за существования новых санкций 2022 года.

Абрамович недавно проиграл суд также в Британии, где требовал отменить санкции.

