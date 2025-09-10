Суд ЕС отклонил жалобы Януковича и Абрамовича на санкции – СМИ

Суд ЕС не удовлетворил апелляции бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и российского олигарха Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков ЕС.

Источник: Politico, редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, "Европейская правда"

Детали: Виктор Янукович проиграл в Суде ЕС и получил отказ на свои просьбы снять введенные против него санкции после десятилетней судебной борьбы, в которой он утверждал, что против него нет конкретных доказательств.

Реклама:

ЕС впервые наказал Януковича санкциями в 2014 году, а затем - в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

В 18-страничной аргументации решения говорится, что действия Януковича как тогдашнего президента явно способствовали дестабилизации ситуации в Украине, поэтому ЕС имел основания включить его в соответствующий санкционный список.

Суд учел, что Янукович не дистанцировался от российской власти после событий 2014 года, и отметил его роль в марте 2022 года, когда российские войска стояли под Киевом.

РЕКЛАМА:

Суд также отклонил параллельную апелляцию Александра Януковича относительно наложенных на него санкций ЕС за бизнес на оккупированных Россией территориях.

Джозвяк отмечает, что отклонили апелляции не только Януковичей, но и российского олигарха Абрамовича.

"Большая победа для европейских санкций против России сегодня в Суде ЕС: апелляции и Виктора Януковича, и Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков – отклонены", – написал Джозвяк.

Напомним, ранее суд ЕС удовлетворил иски Януковичей и отменил "старые" санкции против них – что, впрочем, не имело практических последствий из-за существования новых санкций 2022 года.

Абрамович недавно проиграл суд также в Британии, где требовал отменить санкции.