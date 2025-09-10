З'явилися перші коментарі Москви на дрони в Польщі: кивають на "провокації"

В перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею представники держави-агресора заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: Речник російського правителя Дмитро Пєсков ухилився від коментарів стосовно інциденту, заявивши, що це у компетенції російського Міноборони.

"Керівництво ЄС і НАТО щоденно звинувачують Росію у провокаціях, найчастіше – навіть не намагаючись навести хоч якісь аргументи", – сказав він на питання про звинувачення на адресу Москви.

У Міноборони РФ заявили, що "об’єктів для ураження на території Польщі не планувалося", та що "максимальна дальність польоту застосованих під час удару російських БПЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів".

Також там додали, що відкриті для консультацій з Міністерством оборони Польщі.

Передісторія: