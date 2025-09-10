З'явилися перші коментарі Москви на дрони в Польщі: кивають на "провокації"
В перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею представники держави-агресора заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"
Деталі: Речник російського правителя Дмитро Пєсков ухилився від коментарів стосовно інциденту, заявивши, що це у компетенції російського Міноборони.
"Керівництво ЄС і НАТО щоденно звинувачують Росію у провокаціях, найчастіше – навіть не намагаючись навести хоч якісь аргументи", – сказав він на питання про звинувачення на адресу Москви.
У Міноборони РФ заявили, що "об’єктів для ураження на території Польщі не планувалося", та що "максимальна дальність польоту застосованих під час удару російських БПЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів".
Також там додали, що відкриті для консультацій з Міністерством оборони Польщі.
Передісторія:
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА, деякі з них залетіли вглиб території країни на понад 250 кілометрів.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.