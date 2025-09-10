Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились первые комментарии Москвы по дронах в Польше: кивают на "провокации"

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 18:10
Появились первые комментарии Москвы по дронах в Польше: кивают на провокации
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

В первых комментариях относительно беспилотников над Польшей представители государства-агрессора заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков уклонился от комментариев по поводу инцидента, заявив, что это в компетенции российского Минобороны.

Реклама:

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, чаще всего – даже не пытаясь привести хоть какие-то аргументы", – сказал он на вопрос об обвинениях в адрес Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что "объектов для поражения на территории Польши не планировалось" и что "максимальная дальность полета примененных во время удара российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров".

Также там добавили, что открыты для консультаций с Министерством обороны Польши.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

беспилотникиПольшаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
беспилотники
Рютте считает, что союзники НАТО успешно справились с атакой дронов РФ на Польшу
В Польше сообщили, что НАТО задействовало статью 4 Договора из-за вторжения дронов РФ
Рютте отказался четко оценить атаку дронов РФ на Польшу, но пообещал защиту НАТО
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: