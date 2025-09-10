Появились первые комментарии Москвы по дронах в Польше: кивают на "провокации"

В первых комментариях относительно беспилотников над Польшей представители государства-агрессора заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков уклонился от комментариев по поводу инцидента, заявив, что это в компетенции российского Минобороны.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, чаще всего – даже не пытаясь привести хоть какие-то аргументы", – сказал он на вопрос об обвинениях в адрес Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что "объектов для поражения на территории Польши не планировалось" и что "максимальная дальность полета примененных во время удара российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров".

Также там добавили, что открыты для консультаций с Министерством обороны Польши.

Предыстория: