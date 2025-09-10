Усі розділи
Вбивство школярів на Вінниччині: поліція знайшла ніж, перевіряє версію конфлікту з учителем

Роман ПетренкоСереда, 10 вересня 2025, 19:43
Вбивство школярів на Вінниччині: поліція знайшла ніж, перевіряє версію конфлікту з учителем
фото: НПУ

Поліцією розглядається декілька версій щодо причин вбивства двох дітей колишнім вчителем, серед яких - конфлікт між ними.

Джерело: Нацполіція

Деталі: 10 вересня на одній з вулиць Шаргорода виявлено зарізаними двох підлітків 15 та 16 років.

Зловмисника - місцевого 23-річного жителя, затримали у полі за 5 км від місця злочину через годину після злочину. Ним виявився колишній учитель одного із потерпілих.

Знаряддя злочину вилучено. Поліцією розглядається декілька версій злочину, серед яких - конфлікт між ексвикладачем та учнем.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вінницька областьвбивстводіти
