Убийство школьников на Винниччине: полиция нашла нож, проверяет версию конфликта с учителем
Среда, 10 сентября 2025, 19:43
Полицией рассматривается несколько версий причин убийства двух детей бывшим учителем, среди которых - конфликт между ними.
Источник: Нацполиция
Детали: 10 сентября на одной из улиц Шаргорода обнаружены зарезанными два подростка 15 и 16 лет.
Реклама:
Злоумышленник - местный 23-летний житель, был задержан в поле в 5 км от места преступления через час после преступления. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.
Орудие преступления изъято. Полицией рассматривается несколько версий преступления, среди которых - конфликт между экс-преподавателем и учеником.
РЕКЛАМА:
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.