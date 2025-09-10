Убийство школьников на Винниччине: полиция нашла нож, проверяет версию конфликта с учителем

Полицией рассматривается несколько версий причин убийства двух детей бывшим учителем, среди которых - конфликт между ними.

Источник: Нацполиция

Детали: 10 сентября на одной из улиц Шаргорода обнаружены зарезанными два подростка 15 и 16 лет.

Злоумышленник - местный 23-летний житель, был задержан в поле в 5 км от места преступления через час после преступления. Им оказался бывший учитель одного из потерпевших.

Орудие преступления изъято. Полицией рассматривается несколько версий преступления, среди которых - конфликт между экс-преподавателем и учеником.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.