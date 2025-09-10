У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа

У американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня вистрелили під час його виступу в кампусі університету Валлі у штаті Юта. Згодом він загинув.

Джерело: The Guardian

Деталі: За інформацією ЗМІ, Кірк госпіталізований у критичному стані.

У відеозаписах, що поширюються в соцмережах, видно, як у Кірка стріляють, коли він виступає, сидячи під наметом у дворі Університету Валлі. Також є кадри, де студенти на кампусі тікають від звуків пострілів.

Пряма мова Трампа: "Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили з вогнепальної зброї.

Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Божого благословіння йому!".

У США вистрелили у відомого подкастера та прихильника Трампа https://t.co/fmtaEjZVVU pic.twitter.com/8v4kwTyM4e — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 10, 2025

Оновлено: Пізніше Трамп повідомив про смерть Кірка.

Пряма мова Трампа: "Великий, і навіть легендарний, Чарлі Кірк, мертвий...

Його любили й захоплювалися усі, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Мої та Меланії співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе".

Довідково: Чарлі Кірк був серед засновників організації Turning Point USA, яка активно залучала молодь до консервативного руху та відіграла ключову роль у мобілізації молодих виборців в підтримці Дональда Трампа під час президентських виборів 2024 року.

Він швидко став незмінною фігурою в медіасфері Трампа. Він безперервно публікував твіти з зухвалими правими поглядами, включно з провокаційними заявами про євреїв, геїв та чорношкірих. Навіть деякі консерватори вважали його пости огидними, але не Трамп. Зростанню популярності Кірка значною мірою сприяло те, що Трамп регулярно ретвітив його повідомлення.

Кірк мав 5,3 мільйона підписників у X і вів популярний подкаст та радіопрограму The Charlie Kirk Show.

Він здобув репутацію завдяки своїм провокативним заявам. Він різко критикував провідні ЗМІ, виступав із консервативних позицій у питаннях раси, гендеру та імміграції, а також послідовно виступав проти надання військової допомоги Україні. Його висловлювання щодо війни Росії проти України часто перегукувалися з кремлівськими наративами.

Зокрема, Кірк применшував масштаб російського вторгнення, називаючи його "прикордонним конфліктом". Він робив образливі випади на адресу президента України Володимира Зеленського, називаючи його "маріонеткою ЦРУ", і зневажливо відгукувався про страждання українців, заявляючи, що більшість американців "навіть не зможуть знайти Україну на мапі".

Кірк стверджував, що продовження війни вигідне "військово-промисловому комплексу", представляючи західну підтримку України як корупційну схему, а не як життєво необхідну допомогу. Він також закликав до відновлення дипломатичних зв’язків із Росією та звинувачував Україну в небажанні завершити війну.