В американского ведущего подкастов Чарли Кирка вечером 10 сентября выстрелили во время его выступления в кампусе университета Валли в штате Юта. Позже он погиб

Источник: The Guardian

Детали: По информации СМИ, Кирк госпитализирован в критическом состоянии.

В видеозаписях, распространяемых в соцсетях, видно, как в Кирка стреляют, когда он выступает, сидя под палаткой во дворе Университета Валли. Также есть кадры, где студенты на кампусе убегают от звуков выстрелов.

Прямая речь Трампа: "Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили из огнестрельного оружия.

Он замечательный парень во всех смыслах. Божьего благословения ему!".

У США вистрелили у відомого подкастера та прихильника Трампа https://t.co/fmtaEjZVVU pic.twitter.com/8v4kwTyM4e — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 10, 2025

Обновлено: Позже Трамп сообщил о смерти Кирка.

Прямая речь Трампа: "Великий, и даже легендарный, Чарли Кирк, мертв...

Его любили и восхищались все, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мои и Мелании соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя".

Справочно: Чарли Кирк был среди основателей организации Turning Point USA, которая активно привлекала молодежь к консервативному движению и сыграла ключевую роль в мобилизации молодых избирателей в поддержке Дональда Трампа во время президентских выборов 2024 года.

Он быстро стал неизменной фигурой в медиасфере Трампа. Он непрерывно публиковал твиты с вызывающими правыми взглядами, включая провокационные заявления о евреях, геях и чернокожих. Даже некоторые консерваторы считали его посты отвратительными, но не Трамп. Росту популярности Кирка в значительной степени способствовало то, что Трамп регулярно ретвитил его сообщения.

Кирк имел 5,3 миллиона подписчиков в X и вел популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show.

Он получил репутацию благодаря своим провокационным заявлениям. Он резко критиковал ведущие СМИ, выступал с консервативных позиций в вопросах расы, гендера и иммиграции, а также последовательно выступал против предоставления военной помощи Украине. Его высказывания относительно войны России против Украины часто перекликались с кремлевскими нарративами.

В частности, Кирк преуменьшал масштаб российского вторжения, называя его "пограничным конфликтом". Он делал оскорбительные выпады в адрес президента Украины Владимира Зеленского, называя его "марионеткой ЦРУ", и пренебрежительно отзывался о страданиях украинцев, заявляя, что большинство американцев "даже не смогут найти Украину на карте".

Кирк утверждал, что продолжение войны выгодно "военно-промышленному комплексу", представляя западную поддержку Украины как коррупционную схему, а не как жизненно необходимую помощь. Он также призывал к восстановлению дипломатических связей с Россией и обвинял Украину в нежелании завершить войну.