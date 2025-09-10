Усі розділи
На фронті відбулося понад 150 боїв, 18 досі тривають

Роман ПетренкоСереда, 10 вересня 2025, 23:20
фото: генштаб

Загалом, від початку доби 10 вересня відбулося 153 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 182 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська, Амбарного та Одрадного. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу в районі Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове. Ще вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян п’ять разів атакували у районі Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.

Генштабвійнавтрати у війніокупація
