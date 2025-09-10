На фронте произошло более 150 боев, 18 из них продолжаются

В целом, с начала суток 10 сентября произошло 153 боевых столкновения.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и осуществил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска, Амбарного и Одрадного. Шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник осуществил четыре попытки наступления в районе Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголово. Еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян пять раз атаковали в районе Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении, с начала суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лесовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Защитники сдерживают натиск противника, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции защитников в районе Белогорья. Авиационный удар неуправляемыми ракетами подверглось Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.