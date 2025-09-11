Усі розділи
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 01:28
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш
Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Getty Images

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби протиповітряної оборони та літаки після масованого порушення польського повітряного простору російськими дронами.

Джерело: Косіняк-Камиш в ефірі TVN24, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, день після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами став "вираженням не тільки слів підтримки, але й конкретних заяв".

"Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, засобів протиповітряної оборони та літаків", – додав він.

Очільник польського Міноборони також сказав, що після активації статті 4 Договору про НАТО Варшава сподівається отримати конкретну допомогу від Альянсу.

Як приклад він навів випадок Туреччини 2003 року, коли біля її кордонів тривала війна в Іраку.

"Тоді створюється спеціальна місія, операція НАТО з посилення безпеки. Ми хочемо зробити те саме для Польщі, і це фактично відбувається. Ці двосторонні консультації розпочалися, є заяви про посилення протягом декількох десятків годин, про постачання конкретного обладнання, конкретних навичок і можливостей", – перерахував польський міністр.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

