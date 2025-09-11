Швеция срочно отправит в Польшу дополнительные средства ПВО и самолеты – Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно отправит в Польшу дополнительные средства противовоздушной обороны и самолеты после массированного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

Источник: Косиняк-Камыш в эфире TVN24, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, день после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами стал "выражением не только слов поддержки, но и конкретных заявлений".

"Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи, средств противовоздушной обороны и самолетов", – добавил он.

Глава польского Минобороны также сказал, что после активации статьи 4 Договора о НАТО Варшава надеется получить конкретную помощь от Альянса.

В качестве примера он привел случай Турции 2003 года, когда у ее границ продолжалась война в Ираке.

"Тогда создается специальная миссия, операция НАТО по усилению безопасности. Мы хотим сделать то же самое для Польши, и это фактически происходит. Эти двусторонние консультации начались, есть заявления об усилении в течение нескольких десятков часов, о поставках конкретного оборудования, конкретных навыков и возможностей", – перечислил польский министр.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что европейские лидеры предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

