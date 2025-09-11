На Кубі вчетверте за рік стався повний блекаут

Майже вся Куба залишилася без електроенергії після масштабного збою, який стався вранці 10 вересня. Це вже четвертий повний колапс енергосистеми країни менш ніж за рік.

Деталі: Згідно з офіційними повідомленнями влади, збій енергосистемі відбувся 10 вересня о 9:14 ранку за місцевим часом. Міністерство енергетики Куби та Національна електрична спілка підтвердили "повне відключення електроенергетичної системи" та заявили, що причини аварії з’ясовуються.

У Гавані, де проживає близько 2 мільйонів людей, влада працює над запуском основних електростанцій. Лікарні, аеропорти та інші критично важливі об’єкти працюють завдяки резервним генераторам. Водночас переважна більшість з 9,7 мільйона жителів країни залишилися без світла.

Це вже четвертий масштабний збій в енергосистемі Куби менш ніж за рік. Раніше для повного відновлення електропостачання потрібно було два-три дні.

Попри це, більшість населення країни і до цього щодня стикалися з відключеннями тривалістю 16 годин і більше.

За даними Reuters, енергосистема Куби базується на застарілих електростанціях, що працюють на нафті. Ситуацію погіршило скорочення імпорту палива з Венесуели, Росії та Мексики, що фактично поставило енергетику острова на межу виживання.

Країна також зіткнулася з нестачею продуктів харчування та інших товарів, а також з найгіршою за останні десятиліття економічною кризою.