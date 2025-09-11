Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кубі вчетверте за рік стався повний блекаут

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 06:07
На Кубі вчетверте за рік стався повний блекаут
Фото: Reuters

Майже вся Куба залишилася без електроенергії після масштабного збою, який стався вранці 10 вересня. Це вже четвертий повний колапс енергосистеми країни менш ніж за рік.

Джерело: Reuters

Деталі: Згідно з офіційними повідомленнями влади, збій енергосистемі відбувся 10 вересня о 9:14 ранку за місцевим часом. Міністерство енергетики Куби та Національна електрична спілка підтвердили "повне відключення електроенергетичної системи" та заявили, що причини аварії з’ясовуються.

Реклама:

У Гавані, де проживає близько 2 мільйонів людей, влада працює над запуском основних електростанцій. Лікарні, аеропорти та інші критично важливі об’єкти працюють завдяки резервним генераторам. Водночас переважна більшість з 9,7 мільйона жителів країни залишилися без світла.

Це вже четвертий масштабний збій в енергосистемі Куби менш ніж за рік. Раніше для повного відновлення електропостачання потрібно було два-три дні.

Попри це, більшість населення країни і до цього щодня стикалися з відключеннями тривалістю 16 годин і більше.

614РЕКЛАМА:

За даними Reuters, енергосистема Куби базується на застарілих електростанціях, що працюють на нафті. Ситуацію погіршило скорочення імпорту палива з Венесуели, Росії та Мексики, що фактично поставило енергетику острова на межу виживання.

Країна також зіткнулася з нестачею продуктів харчування та інших товарів, а також з найгіршою за останні десятиліття економічною кризою.

Кубаенергетикаблекаут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Куба
Що таке бейсбол? Правила гри, функції гравців, сленг
Байден вирішив виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму
Байден заявив, що Україна має вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть на її територію
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: