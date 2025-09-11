Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Кубе в четвертый раз за год произошел полный блэкаут

Иван ДьяконовЧетверг, 11 сентября 2025, 06:07
На Кубе в четвертый раз за год произошел полный блэкаут
Фото: Reuters

Почти вся Куба осталась без электроэнергии после масштабного сбоя, который произошел утром 10 сентября. Это уже четвертый полный коллапс энергосистемы страны менее чем за год.

Источник: Reuters

Детали: Согласно официальным сообщениям властей, сбой энергосистеме произошел 10 сентября в 9:14 утра по местному времени. Министерство энергетики Кубы и Национальный электрический союз подтвердили "полное отключение электроэнергетической системы" и заявили, что причины аварии выясняются.

Реклама:

В Гаване, где проживает около 2 миллионов человек, власти работают над запуском основных электростанций. Больницы, аэропорты и другие критически важные объекты работают благодаря резервным генераторам. В то же время подавляющее большинство из 9,7 миллиона жителей страны остались без света.

Это уже четвертый масштабный сбой в энергосистеме Кубы менее чем за год. Ранее для полного восстановления электроснабжения нужно было два-три дня.

Несмотря на это, большинство населения страны и до этого ежедневно сталкивались с отключениями продолжительностью 16 часов и более.

РЕКЛАМА:

По данным Reuters, энергосистема Кубы базируется на устаревших электростанциях, работающих на нефти. Ситуацию усугубило сокращение импорта топлива из Венесуэлы, России и Мексики, что фактически поставило энергетику острова на грань выживания.

Страна также столкнулась с нехваткой продуктов питания и других товаров, а также с худшим за последние десятилетия экономическим кризисом.

Кубаэнергетикаблекаут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Куба
Что такое бейсбол? Правила игры, функции игроков, сленг
Байден решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма
Байден заявил, что Украина должна ударить по войскам КНДР, если те зайдут на ее территорию
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: