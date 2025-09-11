На Кубе в четвертый раз за год произошел полный блэкаут

Почти вся Куба осталась без электроэнергии после масштабного сбоя, который произошел утром 10 сентября. Это уже четвертый полный коллапс энергосистемы страны менее чем за год.

Источник: Reuters

Детали: Согласно официальным сообщениям властей, сбой энергосистеме произошел 10 сентября в 9:14 утра по местному времени. Министерство энергетики Кубы и Национальный электрический союз подтвердили "полное отключение электроэнергетической системы" и заявили, что причины аварии выясняются.

В Гаване, где проживает около 2 миллионов человек, власти работают над запуском основных электростанций. Больницы, аэропорты и другие критически важные объекты работают благодаря резервным генераторам. В то же время подавляющее большинство из 9,7 миллиона жителей страны остались без света.

Это уже четвертый масштабный сбой в энергосистеме Кубы менее чем за год. Ранее для полного восстановления электроснабжения нужно было два-три дня.

Несмотря на это, большинство населения страны и до этого ежедневно сталкивались с отключениями продолжительностью 16 часов и более.

По данным Reuters, энергосистема Кубы базируется на устаревших электростанциях, работающих на нефти. Ситуацию усугубило сокращение импорта топлива из Венесуэлы, России и Мексики, что фактически поставило энергетику острова на грань выживания.

Страна также столкнулась с нехваткой продуктов питания и других товаров, а также с худшим за последние десятилетия экономическим кризисом.