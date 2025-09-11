Усі розділи
За останню добу Росія втратила ще 890 військових у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовЧетвер, 11 вересня 2025, 07:00
За останню добу Росія втратила ще 890 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 091 890 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 091 890 (+890) осіб;
  • танків – 11 176 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 264 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32 628 (+22) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343) од;
  • крилатих ракет – 3 718 (+27) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49) од;

Дані уточнюються.

