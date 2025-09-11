За останню добу Росія втратила ще 890 військових у війні проти України – Генштаб
Четвер, 11 вересня 2025, 07:00
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 091 890 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 091 890 (+890) осіб;
- танків – 11 176 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 264 (+2) од;
- артилерійських систем – 32 628 (+22) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343) од;
- крилатих ракет – 3 718 (+27) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49) од;
Дані уточнюються.