За последние сутки Россия потеряла еще 890 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовЧетверг, 11 сентября 2025, 07:00
За последние сутки Россия потеряла еще 890 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 091 890 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 091 890 (+890) человек;
  • танков – 11 176 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 264 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 32 628 (+22) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343) ед;
  • крылатых ракет – 3 718 (+27) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
