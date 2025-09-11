За последние сутки Россия потеряла еще 890 военных в войне против Украины – Генштаб
Четверг, 11 сентября 2025, 07:00
За прошедшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 091 890 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 091 890 (+890) человек;
- танков – 11 176 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 264 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 32 628 (+22) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343) ед;
- крылатых ракет – 3 718 (+27) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49) ед.
Данные уточняются.