У Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік: там є $400 млн для України

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику у розмірі 892,6 мільярда доларів, який разом з посиленням військової готовності і підвищенням зарплати американським військовослужбовцям, вводить низку нових обмежень, як то заборона гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Цей документ підтримали 231 голосом. Видання акцентує, що республіканці в Конгресі перетворили щорічний політичний захід Пентагону на інструмент для диктату консервативної соціальної політики.

Третій рік поспіль вони додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, вводять низку кліматичних обмежень і збільшують потік списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, відштовхуючи від себе навіть демократів, які спочатку підтримували його.

Заявлена мета законопроекту полягала в тому, щоб впорядкувати і модернізувати те, як Пентагон визначає і задовольняє військові потреби, в тому числі за допомогою досліджень, бюджетування, укладання контрактів, виробництва і постачання. Республіканці і демократи в Конгресі розкритикували цей процес, що також розлютило гравців оборонної промисловості.

Незважаючи на партійний характер остаточного законопроєкту, він включає в себе зусилля, підтримані як консервативними республіканцями, так і прогресивними демократами, щоб повернути Конгресу військові повноваження після десятиліть, протягом яких виконавча влада отримала широкі повноваження проводити військові операції без схвалення законодавців.

Але в той час як республіканці і демократи високо оцінили заходи, передбачені законопроєктом, які, за їхніми словами, покращать здатність Пентагону виконувати оборонні місії і зміцнять армію, значну частину дебатів поглинули суперечливі суперечки навколо кількох консервативних обмежень у соціальній політиці, які були внесені Республіканською партією під час голосування, що розгорнулося в основному по партійних лініях.

Деякі з них були спрямовані проти трансгендерних військовослужбовців та їхніх сімей, що відповідає зусиллям адміністрації Трампа щодо звільнення трансгендерних військовослужбовців з лав збройних сил.

Незважаючи на широку опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом. Це виглядає як спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Міністерство оборони вирішило призупинити поставки допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.

Варто зазначити, що у проєкті, схваленому Комітетом із питань збройних сил Сенату США у липні, на допомогу Україні передбачалося 500 млн доларів.