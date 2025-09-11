Все разделы
В Конгрессе США одобрили оборонные расходы на 2026 год: там есть $400 млн для Украины

Иванна Костина, Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 08:28
В Конгрессе США одобрили оборонные расходы на 2026 год: там есть $400 млн для Украины
Флаг США. Фото Getty images

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике в размере 892,6 миллиарда долларов, который вместе с усилением военной готовности и повышением зарплаты американским военнослужащим вводит ряд новых ограничений, таких как запрет гендерно-подтверждающего лечения для военнослужащих.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Этот документ поддержали 231 голосом. Издание акцентирует, что республиканцы в Конгрессе превратили ежегодное политическое мероприятие Пентагона в инструмент для диктата консервативной социальной политики.

Третий год подряд они добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности, вводят ряд климатических ограничений и увеличивают поток списанного военного оружия в гражданскую огнестрельную программу, отталкивая от себя даже демократов, которые изначально поддерживали его.

Заявленная цель законопроекта состояла в том, чтобы упорядочить и модернизировать то, как Пентагон определяет и удовлетворяет военные потребности, в том числе посредством исследований, бюджетирования, заключения контрактов, производства и поставок. Республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот процесс, что также разозлило игроков оборонной промышленности.

Несмотря на партийный характер окончательного законопроекта, он включает в себя усилия, поддержанные как консервативными республиканцами, так и прогрессивными демократами, чтобы вернуть Конгрессу военные полномочия после десятилетий, в течение которых исполнительная власть получила широкие полномочия проводить военные операции без одобрения законодателей.

Но в то время как республиканцы и демократы высоко оценили меры, предусмотренные законопроектом, которые, по их словам, улучшат способность Пентагона выполнять оборонные миссии и укрепят армию, значительную часть дебатов поглотили противоречивые споры вокруг нескольких консервативных ограничений в социальной политике, которые были внесены Республиканской партией во время голосования, развернувшегося в основном по партийным линиям.

Некоторые из них были направлены против трансгендерных военнослужащих и их семей, что соответствует усилиям администрации Трампа по увольнению трансгендерных военнослужащих из рядов вооруженных сил.

Несмотря на широкую оппозицию республиканцев к предоставлению военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины, причем как республиканцы, так и демократы голосовали против.

Законодатели также добавили требование к Пентагону отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом. Это выглядит как попытка восстановить надзорные полномочия после того, как летом Министерство обороны решило приостановить поставки помощи Украине, не уведомив об этом законодателей.

Стоит отметить, что в проекте, одобренном Комитетом по вопросам вооруженных сил Сената США в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 млн долларов.

СШАбюджетпомощь Украине
