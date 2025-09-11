Європейські посли поговорять про оборону ЄС за сніданком з Рютте

Посли держав ЄС зранку 11 вересня зберуться у Брюсселі на сніданок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де говоритимуть про посилення оборони Європейського Союзу та підготовку до наступних самітів лідерів ЄС.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на посадовця уряду Данії, яка зараз головує у Євросоюзі

Пряма мова співрозмовника видання: "Сьогодні (11 вересня – ред.) вранці данське головування проведе сніданок із послами Coreper II та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте".

Деталі: Посадовець уточнив, що сніданок запланували кілька тижнів тому – "у рамках пріоритету данського головування щодо прискорення роботи зі зміцнення європейської оборони".

"Порушення російськими дронами польського повітряного простору вчора (10 вересня – ред.) підкреслює важливість цього порядку денного", – наголосив він.

За словами співрозмовника видання, очікується, що обговорення зосередиться на підготовці до неформального саміту Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня та Європейської ради 23 жовтня, де глави держав та урядів обговорюватимуть наступні кроки на шляху досягнення європейської оборонної готовності до 2030 року.

"З нашого погляду, безперебійна й ефективна співпраця між НАТО та ЄС є вирішальною для досягнення цілей, визначених європейськими лідерами, включно зі збільшенням нашої військової підтримки Україні", – зазначив данський посадовець.

Передісторія:

Напередодні Марк Рютте відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист "кожного сантиметра" території НАТО.

Він також оцінив дії союзників по НАТО у відповідь на російську атаку дронів на Польщу як "успішне" забезпечення захисту держави-члена Альянсу.

А німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що вторгнення російських дронів у Польщу показало потребу значно вдосконалити ППО НАТО в Європі.

