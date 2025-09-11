Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європейські посли поговорять про оборону ЄС за сніданком з Рютте

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 10:13
Європейські посли поговорять про оборону ЄС за сніданком з Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото Getty images

Посли держав ЄС зранку 11 вересня зберуться у Брюсселі на сніданок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де говоритимуть про посилення оборони Європейського Союзу та підготовку до наступних самітів лідерів ЄС.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на посадовця уряду Данії, яка зараз головує у Євросоюзі

Пряма мова співрозмовника видання: "Сьогодні (11 вересня – ред.) вранці данське головування проведе сніданок із послами Coreper II та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте".

Реклама:

Деталі: Посадовець уточнив, що сніданок запланували кілька тижнів тому – "у рамках пріоритету данського головування щодо прискорення роботи зі зміцнення європейської оборони". 

"Порушення російськими дронами польського повітряного простору вчора (10 вересня – ред.) підкреслює важливість цього порядку денного", – наголосив він.

За словами співрозмовника видання, очікується, що обговорення зосередиться на підготовці до неформального саміту Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня та Європейської ради 23 жовтня, де глави держав та урядів обговорюватимуть наступні кроки на шляху досягнення європейської оборонної готовності до 2030 року.

614РЕКЛАМА:

"З нашого погляду, безперебійна й ефективна співпраця між НАТО та ЄС є вирішальною для досягнення цілей, визначених європейськими лідерами, включно зі збільшенням нашої військової підтримки Україні", – зазначив данський посадовець.

Передісторія:

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу

ЄвропаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
Усі новини...
Європа
Трамп каже, що "дуже скоро" поговорить з Путіним і зустрінеться з європейськими лідерами
У США кажуть, що готові разом з Європою довести економіку РФ до "повного колапсу"
ЗМІ: Трамп хоче від Європи повного припинення купівлі нафти у РФ і тиску на Китай
Останні новини
06:48
Сили оборони України відмінусували ще 880 російських окупантів – Генштаб
06:33
У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка
05:38
Київська ОВА прокоментувала пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
05:21
відеоУдарні БпЛА вразили нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ
04:00
Пентагон розробляє "розумну" кров для використання у бойових умовах
03:47
Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа
03:02
Косіняк-Камиш: Польща підтримає санкційні кроки Трампа проти Росії
02:22
Росія хоче викупити назад у Туреччини комплекси С-400, які продала у 2017 році
02:04
боксЖасан здобув єдину медаль для України на ЧС-2025
01:40
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: