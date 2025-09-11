Все разделы
Европейские послы обсудят оборону ЕС за завтраком с Рютте

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 10:13
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото Getty images

Послы стран ЕС утром 11 сентября соберутся в Брюсселе на завтрак с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где будут обсуждать усиление обороны Европейского Союза и подготовку к следующим саммитам лидеров ЕС.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на чиновника правительства Дании, которая сейчас председательствует в Евросоюзе

Прямая речь собеседника издания: "Сегодня (11 сентября – ред.) утром датское председательство проведет завтрак с послами Coreper II и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте".

Детали: Чиновник уточнил, что завтрак запланировали несколько недель назад – "в рамках приоритета датского председательства по ускорению работы по укреплению европейской обороны".

"Нарушение российскими дронами польского воздушного пространства вчера (10 сентября – ред.) подчеркивает важность этой повестки дня", – отметил он.

По словам собеседника издания, ожидается, что обсуждение сосредоточится на подготовке к неформальному саммиту Европейского совета в Копенгагене 1 октября и Европейского совета 23 октября, где главы государств и правительств будут обсуждать следующие шаги на пути достижения европейской оборонной готовности к 2030 году.

"С нашей точки зрения, бесперебойное и эффективное сотрудничество между НАТО и ЕС имеет решающее значение для достижения целей, определенных европейскими лидерами, включая увеличение нашей военной поддержки Украине", – отметил датский чиновник.

Предыстория:

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу

ЕвропаНАТО
