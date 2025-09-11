Посадовець Міноборони за $10 000 обіцяв чоловікам бронювання на критично-важливе підприємство

Столичні правоохоронці викрили посадовця Міноборони, який за 10 000 доларів обіцяв працевлаштування на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації.

Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: За даними слідства, підозрюваний обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого.

Реклама:

Зокрема, за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів він пропонував сприяти у внесенні відомостей до системи "Резерв+" для оформлення відстрочки від призову під виглядом офіційного перебування у трудових відносинах з таким підприємством.

Після надання військовозобов'язаному бронювання та одержання хабаря у розмірі 10 тисяч доларів зловмисника затримали.

Повідомляється, що суд вже арештував його з можливістю внесення застави.

614РЕКЛАМА:

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину, зазначають у прокуратурі.