Посадовець Міноборони за $10 000 обіцяв чоловікам бронювання на критично-важливе підприємство
Столичні правоохоронці викрили посадовця Міноборони, який за 10 000 доларів обіцяв працевлаштування на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації.
Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону
Деталі: За даними слідства, підозрюваний обіцяв сприяти у виключенні з військового обліку військовозобов’язаних чоловіків та їх подальшого бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого.
Зокрема, за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів він пропонував сприяти у внесенні відомостей до системи "Резерв+" для оформлення відстрочки від призову під виглядом офіційного перебування у трудових відносинах з таким підприємством.
Після надання військовозобов'язаному бронювання та одержання хабаря у розмірі 10 тисяч доларів зловмисника затримали.
Повідомляється, що суд вже арештував його з можливістю внесення застави.
Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину, зазначають у прокуратурі.