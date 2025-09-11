Все разделы
Чиновник Минобороны за $10 000 обещал мужчинам бронирование на критически важное предприятие

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 сентября 2025, 10:16
Чиновник Минобороны за $10 000 обещал мужчинам бронирование на критически важное предприятие
фото прокуратуры

Столичные правоохранители разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 000 долларов обещал трудоустройство на критически важное предприятие ради бронирования от мобилизации.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: По данным следствия, подозреваемый обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на предприятие, имеющее статус критически важного.

В частности, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов он предлагал содействовать внесению сведений в систему "Резерв+" для оформления отсрочки от призыва под видом официального пребывания в трудовых отношениях с таким предприятием.

После предоставления военнообязанному бронирования и получения взятки в размере 10 тысяч долларов злоумышленника задержали.

Сообщается, что суд уже арестовал его с возможностью внесения залога.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению, отмечают в прокуратуре.

уклонистымобилизацияМинобороны
