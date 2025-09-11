Чиновник Минобороны за $10 000 обещал мужчинам бронирование на критически важное предприятие
Столичные правоохранители разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 000 долларов обещал трудоустройство на критически важное предприятие ради бронирования от мобилизации.
Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона
Детали: По данным следствия, подозреваемый обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на предприятие, имеющее статус критически важного.
В частности, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов он предлагал содействовать внесению сведений в систему "Резерв+" для оформления отсрочки от призыва под видом официального пребывания в трудовых отношениях с таким предприятием.
После предоставления военнообязанному бронирования и получения взятки в размере 10 тысяч долларов злоумышленника задержали.
Сообщается, что суд уже арестовал его с возможностью внесения залога.
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению, отмечают в прокуратуре.