Чиновник Минобороны за $10 000 обещал мужчинам бронирование на критически важное предприятие

Столичные правоохранители разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 000 долларов обещал трудоустройство на критически важное предприятие ради бронирования от мобилизации.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: По данным следствия, подозреваемый обещал содействовать в исключении из воинского учета военнообязанных мужчин и их дальнейшем бронировании путем фиктивного трудоустройства на предприятие, имеющее статус критически важного.

В частности, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов он предлагал содействовать внесению сведений в систему "Резерв+" для оформления отсрочки от призыва под видом официального пребывания в трудовых отношениях с таким предприятием.

После предоставления военнообязанному бронирования и получения взятки в размере 10 тысяч долларов злоумышленника задержали.

Сообщается, что суд уже арестовал его с возможностью внесения залога.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению, отмечают в прокуратуре.