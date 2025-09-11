По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ  

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!"

Деталі: Коли лунає повітряна тривога, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: Об 11:14 тривогу почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 15 хв.