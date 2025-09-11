По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ
Четверг, 11 сентября 2025, 11:16
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!"
Детали: Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 11:14 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась чуть более 15 минут.