По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ

Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 11:16
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ
Скриншот с alerts.in.ua

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!"

Детали: Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 11:14 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась чуть более 15 минут.

воздушная тревога
