В Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі

Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода, у західних областях прогнозують дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "У західних областях 12 вересня вночі та вранці значні, вдень помірні дощі, подекуди грози, 13-14 вересня в Карпатах і на Прикарпатті місцями невеликий дощ.

На решті території у наступні три доби без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 12 вересня подекуди короткочасний дощ, гроза".

Деталі: Температура вночі 9-15°, 13 вересня на сході та північному сході країни 5-8° тепла; вдень 18-23°, на крайньому півдні та Закарпатті до 26°, 12 вересня в західних областях 15-20°.

У столиці 12-14 вересня без опадів, вночі 12-14°, вдень 21-23°, вітер південно-східний, 5-12 м/с.