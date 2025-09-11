Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди

Ирина БалачукЧетверг, 11 сентября 2025, 13:09
В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, в западных областях прогнозируют дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В западных областях 12 сентября ночью и утром значительные, днем умеренные дожди, местами грозы, 13-14 сентября в Карпатах и на Прикарпатье местами небольшой дождь.

Реклама:

На остальной территории в следующие трое суток без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Одесской областях 12 сентября местами кратковременный дождь, гроза".

Детали: Температура ночью 9-15°, 13 сентября на востоке и северо-востоке страны 5-8° тепла; днем 18-23°, на крайнем юге и Закарпатье до 26°, 12 сентября в западных областях 15-20°.

В столице 12-14 сентября без осадков, ночью 12-14°, днем 21-23°, ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
погода
На западе Украины ожидаются дожди и грозы, в Киеве и на востоке – без осадков
На юге и западе Украины пройдут дожди
В Украину придут дожди – прогноз на ближайшие дни
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: