В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, в западных областях прогнозируют дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В западных областях 12 сентября ночью и утром значительные, днем умеренные дожди, местами грозы, 13-14 сентября в Карпатах и на Прикарпатье местами небольшой дождь.

Реклама:

На остальной территории в следующие трое суток без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Одесской областях 12 сентября местами кратковременный дождь, гроза".

Детали: Температура ночью 9-15°, 13 сентября на востоке и северо-востоке страны 5-8° тепла; днем 18-23°, на крайнем юге и Закарпатье до 26°, 12 сентября в западных областях 15-20°.

В столице 12-14 сентября без осадков, ночью 12-14°, днем 21-23°, ветер юго-восточный, 5-12 м/с.