Латвія на тиждень закрила повітряний простір уздовж кордонів із РФ та Білоруссю

Латвійська влада ухвалила рішення на сім днів закрити повітряний простір у прикордонних районах із Росією та Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра оборони Андріса Спрудса у соцмережі Х

Деталі: За його словами, таке рішення, з можливістю продовження терміну дії, ухвалили після оцінки латвійської армії.

Реклама:

"Повітряний простір буде закрито з від сьогодні о 18:00 щонайменше на один тиждень – до 18 вересня. Безпосередньої загрози немає, але армія перебуває у стані підвищеної готовності під час комплексних навчань національної оборони "Намейс", – написав міністр.

Закриття повітряного простору у цій частині дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літаючих об'єктів, пояснив міністр.

Нагадаємо:

614РЕКЛАМА:

Раніше повідомляли, що після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Спрудс доручив Національним збройним силам розглянути можливість закриття повітряного простору на східному кордоні.

11 вересня Агентство польської авіаційної навігації повідомило, що повітряний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено на три місяці з міркувань національної безпеки.

У четвер Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну позицію щодо вторгнення дронів РФ.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.