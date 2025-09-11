Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия на неделю закрыла воздушное пространство вдоль границ с РФ и Беларусью

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 11 сентября 2025, 14:04
Латвия на неделю закрыла воздушное пространство вдоль границ с РФ и Беларусью
Иллюстративное фото: Getty Images

Латвийские власти приняли решение на семь дней закрыть воздушное пространство в приграничных районах с Россией и Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра обороны Андриса Спрудса в соцсети Х

Детали: По его словам, такое решение, с возможностью продления срока действия, приняли после оценки латвийской армии.

Реклама:

"Воздушное пространство будет закрыто с сегодняшнего дня в 18:00 минимум на одну неделю – до 18 сентября. Непосредственной угрозы нет, но армия находится в состоянии повышенной готовности во время комплексных учений национальной обороны "Намейс", – написал министр.

Закрытие воздушного пространства в этой части позволит полностью контролировать ограниченную воздушную зону и облегчит выявление несанкционированных летающих объектов, пояснил министр.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Ранее сообщалось, что после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.
  • 11 сентября Агентство польской авиационной навигации сообщило, что воздушное движение вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено на три месяца из соображений национальной безопасности.
  • В четверг Украина, Польша и Литва обнародовали совместную позицию по вторжению дронов РФ.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ЛатвияРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Латвия
Балтийская лига и "Киев Кэпиталз": что ждать от украинского клуба в европейском чемпионате
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины
В Латвии задержали эстонца, перевозившего нелегалов на Porsche со свадебным декором
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: