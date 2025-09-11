Латвия на неделю закрыла воздушное пространство вдоль границ с РФ и Беларусью

Латвийские власти приняли решение на семь дней закрыть воздушное пространство в приграничных районах с Россией и Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министра обороны Андриса Спрудса в соцсети Х

Детали: По его словам, такое решение, с возможностью продления срока действия, приняли после оценки латвийской армии.

Реклама:

"Воздушное пространство будет закрыто с сегодняшнего дня в 18:00 минимум на одну неделю – до 18 сентября. Непосредственной угрозы нет, но армия находится в состоянии повышенной готовности во время комплексных учений национальной обороны "Намейс", – написал министр.

Закрытие воздушного пространства в этой части позволит полностью контролировать ограниченную воздушную зону и облегчит выявление несанкционированных летающих объектов, пояснил министр.

Напомним:

РЕКЛАМА:

Ранее сообщалось, что после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооруженным силам рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства на восточной границе.

11 сентября Агентство польской авиационной навигации сообщило, что воздушное движение вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено на три месяца из соображений национальной безопасности.

В четверг Украина, Польша и Литва обнародовали совместную позицию по вторжению дронов РФ.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.