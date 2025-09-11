Усі розділи
Круїзний катер, квартири в Києві: САП просить конфіскувати активи ексголови Дарницької РДА

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 15:32
Круїзний катер, квартири в Києві: САП просить конфіскувати активи ексголови Дарницької РДА
Ярослав Лагута. фото з Facebook посадовця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується родина колишнього голови Дарницької РДА Ярослава Лагути.

Джерело: САП, НАЗК, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та зібраних спільно з НАБУ доказів звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

За даними джерела УП, йдеться про Ярослава Лагуту.

Активи, які можуть стягнути у дохід держави:

  • дві квартири у столичному житловому комплексі загальною площею 169,5 кв. м;
  • два нежитлові приміщення на Дніпровській набережній загальною площею 220 кв. м;
  • круїзний катер "Bayliner 245 SB", 2007 року випуску.

Загальна вартість становить 7 177 935 гривень.

З’ясовано, що дружина та мати посадовця набули зазначені активи протягом 2020–2021 років, проте посадовець міг прямо чи опосередковано вчиняти дії щодо них, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Аналіз майнового стану посадовця та членів його сім’ї встановив, що вони не могли набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Різниця між вартістю набутих активів та максимально можливими законними доходами становить 7 270 690 гривень.

Зважаючи на виявлене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання  необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Про хід та результати розгляду цивільної справи обіцяють повідомити додатково.

КиївАнтикорупційна прокуратура
