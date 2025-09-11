Круизный катер, квартиры в Киеве: САП просит конфисковать активы экс-главы Дарницкой РГА

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы, которыми пользуется семья бывшего главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты.

Источник: САП, НАПК, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и собранных совместно с НАБУ доказательств обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 7 млн грн, которыми пользуется семья бывшего главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации.

По данным источника УП, речь идет о Ярославе Лагуте.

Активы, которые могут быть изъяты в доход государства:

• две квартиры в столичном жилом комплексе общей площадью 169,5 кв. м;

• два нежилых помещения на Днепровской набережной общей площадью 220 кв. м;

• круизный катер "Bayliner 245 SB", 2007 года выпуска.

Общая стоимость составляет 7 177 935 гривен.

Установлено, что жена и мать должностного лица приобрели указанные активы в течение 2020–2021 годов, однако чиновник мог прямо или косвенно совершать действия в отношении них, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения.

Анализ имущественного положения должностного лица и членов его семьи установил, что они не могли приобрести эти объекты за счет законных доходов. Разница между стоимостью приобретенных активов и максимально возможными законными доходами составляет 7 270 690 гривен.

Учитывая выявленное, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

О ходе и результатах рассмотрения гражданского дела обещают сообщить дополнительно.