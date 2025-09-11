Усі розділи
Трамп подарував Лукашенку запонки з зображенням Білого дому

Антон Філіппов , Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 15:41
Трамп подарував Лукашенку запонки з зображенням Білого дому
Зустріч Коула і Лукагенка, фото: "Белта"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп через заступника спецпредставника американського президента з питань України Джона Коула передав у подарунок самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка

Пряма мова Коула: "Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Зачекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту".

фото: "Белта"

Деталі: Білоруський диктатор, своєю чергою, заявив, що "постарається в боргу не залишитися". 

Що було раніше:

