Трамп подарував Лукашенку запонки з зображенням Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп через заступника спецпредставника американського президента з питань України Джона Коула передав у подарунок самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка

Пряма мова Коула: "Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Зачекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту".

Реклама:

фото: "Белта"

Деталі: Білоруський диктатор, своєю чергою, заявив, що "постарається в боргу не залишитися".

Що було раніше: