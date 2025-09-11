Трамп подарував Лукашенку запонки з зображенням Білого дому
Четвер, 11 вересня 2025, 15:41
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп через заступника спецпредставника американського президента з питань України Джона Коула передав у подарунок самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка
Пряма мова Коула: "Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Зачекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту".
Реклама:
Деталі: Білоруський диктатор, своєю чергою, заявив, що "постарається в боргу не залишитися".
Що було раніше:
- США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", а також хочуть повернути посольство в Мінськ.
- Також зазначимо, що у серпні подарунками обмінялися український та американський президенти.
- Володимир Зеленський подарував своєму американському візаві Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав український військовий.
- Трамп, своєю чергою, подарував президенту України символічні ключі від Білого дому.