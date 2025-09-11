Все разделы
Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Антон Филиппов , Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 15:41
Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Встреча Коула и Лукашенко, фото: "Белта"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп через заместителя спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джона Коула передал в подарок самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко

Прямая речь Коула: "Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту".

фото: "Белта"

Детали: Белорусский диктатор, в свою очередь, заявил, что "постарается в долгу не остаться". 

Что предшествовало

