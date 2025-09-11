Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Четверг, 11 сентября 2025, 15:41
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп через заместителя спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джона Коула передал в подарок самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко
Прямая речь Коула: "Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту".
Детали: Белорусский диктатор, в свою очередь, заявил, что "постарается в долгу не остаться".
Что предшествовало:
- США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа", а также хотят вернуть посольство в Минск.
- Также отметим, что в августе подарками обменялись украинский и американский президенты.
- Владимир Зеленский подарил своему американскому визави Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный.
- Трамп, в свою очередь, подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.