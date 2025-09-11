Зеленський пропонує інтегрувати Україну до "східного щита ППО" Європи

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві заявив, що український досвід і ресурси мають стати частиною європейської системи протиповітряної оборони для захисту кордонів від Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: На думку президента України, інцидент 10 вересня з російськими БпЛА над Польщею продемонстрував що створення "повітряного щита" на східних кордонах Європи стає все гострішою необхідністю, і це має бути злагоджена система з багатоцільовими засобами ППО.

"Це мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі (...), гелікоптери, авіація. Тільки маючи мультисистему, можна боротися з масованою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи, як у нас більше ні в кого нема – тільки у рускіх", – сказав Зеленський.

"Те, що ми пропонували два роки тому – збивати літаками дрони над нами – вже не спрацює. Це елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею, але це – елемент. Потрібна загальна координація, і бажано, щоб координувала Україна. Можна робити разом з Польською республікою. Ми відкриті для цього", – зазначив він.

Нагадаємо:

