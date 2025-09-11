Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пропонує інтегрувати Україну до "східного щита ППО" Європи

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 11 вересня 2025, 16:13
Зеленський пропонує інтегрувати Україну до східного щита ППО Європи
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві заявив, що український досвід і ресурси мають стати частиною європейської системи протиповітряної оборони для захисту кордонів від Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: На думку президента України, інцидент 10 вересня з російськими БпЛА над Польщею продемонстрував що створення "повітряного щита" на східних кордонах Європи стає все гострішою необхідністю, і це має бути злагоджена система з багатоцільовими засобами ППО. 

Реклама:

"Це мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі (...), гелікоптери, авіація. Тільки маючи мультисистему, можна боротися з масованою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи, як у нас більше ні в кого нема – тільки у рускіх", – сказав Зеленський. 

"Те, що ми пропонували два роки тому – збивати літаками дрони над нами – вже не спрацює. Це елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею, але це – елемент. Потрібна загальна координація, і бажано, щоб координувала Україна. Можна робити разом з Польською республікою. Ми відкриті для цього", – зазначив він. 

Нагадаємо:

614РЕКЛАМА:
  • Також президент запропонував партнерам України проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.
  • Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.
  • Це питання було темою розмови Сибіги та його польського візаві Радослава Сікорського, проте у Польщі наголосили, що ніяких рішень з цього питання не ухвалювалося. 

ЗеленськийППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
відеоУкраїнські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ "Дніпро"
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
відеоУ Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"
Усі новини...
Зеленський
Зеленський і президент Фінляндії обговорили атаку РФ на Польщу та санкції проти Москви
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Зеленський повідомив нові деталі про рух дронів, що вторглися на територію Польщі
Останні новини
17:52
ЗМІ: 6 країн наполягають на введенні обмежень на продаж алкоголю в ЄС
17:51
Богачук назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії
17:37
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
17:31
З Шотландії виселяють самопроголошене племʼя: "короля", його дружину і "служницю"
17:29
Українець Ткач встановив рекорд Європи у скелелазіння на швидкість
17:16
Кожна десята російська фірма скорочує штат – дані української розвідки
17:08
У Польщі через день після "паспортного" збою зламана робота платіжної системи
16:58
відеоУкраїнські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ "Дніпро"
16:28
Зіпсовані ліки і живі комахи в ліжках: омбудсмен заявив про порушення в соцзакладі на Чернігівщині
16:28
футболСпортивна історія дня. 30 років скандалу з шубами і київським "Динамо"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: