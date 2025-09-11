Зеленский предлагает интегрировать Украину в "восточный щит ПВО" Европы

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве заявил, что украинский опыт и ресурсы должны стать частью европейской системы противовоздушной обороны для защиты границ от России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: По мнению президента Украины, инцидент 10 сентября с российскими БпЛа над Польшей продемонстрировал, что создание "воздушного щита" на восточных границах Европы становится все более острой необходимостью, и это должна быть слаженная система с многоцелевыми средствами ПВО.

Реклама:

"Это мультисистема, когда работает классическая ПВО, работают мобильные огневые группы, работают дроны-перехватчики (...), вертолеты, авиация. Только имея мультисистему, можно бороться с массированной атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю что такой системы, как у нас больше ни у кого нет – только у русских", – сказал Зеленский.

"То, что мы предлагали два года назад – сбивать самолетами дроны над нами – уже не сработает. Это элемент. Он усилит щит над западной частью Украины и над Польшей, но это – элемент. Нужна общая координация, и желательно, чтобы координировала Украина. Можно делать вместе с Польской республикой. Мы открыты для этого", – отметил он.

Напомним:

РЕКЛАМА: