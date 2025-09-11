Усі розділи
Польща фіксує зростання притоку чоловіків з України віком від 18 до 22 років

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 17:52
Польща фіксує зростання притоку чоловіків з України віком від 18 до 22 років
фото: getty Images

Прикордонна служба Польща зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих чоловіків з України віком від 18 до 22 років, яким уряд дозволив виїзд за кордон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж повідомив, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.

За тиждень до цього до Польщі в'їхало близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650, додав він.

У Люблінському воєводстві, за даними прикордонників, з 28 серпня по 3 вересня в'їхало 4605, а виїхало 1301 українських чоловіків у віці від 18 до 22 років. Тижнем раніше з України до Польщі приїхав 461, а виїхали 575 молодих українців.

Зростання кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане зокрема з бажанням навчатися в цій країні або з від'їздом у відпустку, зазначає RMF FM.

Що було раніше:

  • Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.
  • Як повідомлялось, що понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією за перші сім місяців цього року.

Читайте такожНові вимоги до українців та проблема "ухилянтів": польський урядовець про міграційну політику Варшави

ПольщаУкраїнакордонросійсько-українська війна
