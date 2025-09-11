Все разделы
Польша фиксирует рост притока мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 17:52
фото: getty Images

Пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибывших молодых мужчин из Украины в возрасте от 18 до 22 лет, которым правительство разрешило выезд за границу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж сообщил, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.

В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4605, а выехало 1301 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.

Рост количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связан в том числе с желанием учиться в этой стране или с отъездом в отпуск, отмечает RMF FM.

Что предшествовало:

  • В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.
  • Ранее сообщалось, что более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией за первые семь месяцев этого года.

Читайте такжеНовые требования к украинцам и проблема "уклонистов": польский чиновник о миграционной политике Варшавы

ПольшаУкраинаграницароссийско-украинская война
