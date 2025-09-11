Усі розділи
У Грузії затримали одного з лідерів найбільшої опозиційної партії, яку заснував Саакашвілі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 вересня 2025, 18:17
У Грузії затримали одного з лідерів найбільшої опозиційної партії, яку заснував Саакашвілі
Леван Хабеїшвілі, фото: Эхо Кавказа"

Служба державної безпеки Грузії у четвер "за звинуваченням у публічній обіцянці грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара" затримала Левана Хабеїшвілі – одного з лідерів найбільшої опозиційної партії "Єдність – Національний рух", заснованої Міхеїлом Саакашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Повідомляється, що це пов'язано з його пропозицією виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться брати участь у розгонах антиурядових мітингів і виконувати інші накази, а також оприлюднять секретні матеріали, пов'язані з їхньою службою.

Лідеру грузинської опозиції загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

У Службі держбезпеки Грузії підтвердили затримання ще одного опозиціонера – Муртаза Зоделава, якому, за інформацією відомства, Хабеїшвілі передав свій телефон, а Зоделава нібито намагався втекти і чинив опір силовикам.

Раніше Леван Хабеїшвілі анонсував "мирну революцію" на 4 жовтня, коли в країні заплановані вибори до органів місцевого самоврядування – які "Єдність – Національний рух" вирішив бойкотувати.

Крім того, останні кілька місяців Хабеїшвілі поширює повідомлення про конфлікти серед лідерів партії влади "Грузинська мрія".

В останні місяці влада Грузії посилила тиск на опозицію, незалежних журналістів та активістів на тлі тривалих антиурядових протестів через відмову від руху в Європейський Союз.

Грузинська влада також почала боротьбу проти організацій громадянського суспільства, які підтримували протести.

Грузіяопозиція
