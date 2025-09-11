Все разделы
В Грузии задержали одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии, основанной Саакашвили

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 18:17
Леван Хабеишвили, фото: "Эхо Кавказа"

Служба государственной безопасности Грузии в четверг "по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки" задержала Левана Хабеишвили – одного из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единство – Национальное движение", основанной Михеилом Саакашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Сообщается, что это связано с его предложением выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой.

Лидеру грузинской оппозиции грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В Службе госбезопасности Грузии подтвердили задержание еще одного оппозиционера – Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон, а Зоделава якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление силовикам.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал "мирную революцию" на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления – которые "Единство – Национальное движение" решило бойкотировать.

Кроме того, последние несколько месяцев Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров партии власти "Грузинская мечта".

В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа от движения в Европейский Союз.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

Читайте такжеЕвропа больше не нужна: как Грузия уничтожает институциональные связи с Западом

Грузияоппозиция
