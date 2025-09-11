Чиновницю з Харківщини та підприємця з Полтави підозрюють у "схемах" на будівництві укриттів

Майже 9 млн грн збитків завдали державі посадовиця з Харківщини та підприємець з Полтави, які неналежно оформили документи щодо проєктів укриттів для дітей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, мешканець Полтави, директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю, систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів, що стосувалися виконання робіт із облаштування укриттів у закладах освіти Харківщини.

Реклама:

Встановлено повторне використання одних і тих самих проєктних рішень, які подавалися як нові. У результаті цих незаконних дій держава зазнала збитків на суму близько 7,5 млн гривень".

Деталі: Чоловіка судитимуть за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім цього, за даними слідства, начальниця управління освіти однієї з міських рад Харківської області неналежно виконала свої обов’язки при укладенні документації для будівництва укриттів у навчальних закладах.

614РЕКЛАМА:

фото - Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Як і в попередньому випадку, виконавець повторно подав раніше створену проєктну документацію як нову та завищив суми.

Посадовиця, не перевіривши законність актів виконаних робіт та їх відповідність фактично виконаним обсягам і вартості, підписала їх і засвідчила печаткою. Внаслідок цього з бюджету було надлишково перераховано понад 1,3 млн гривень".

Деталі: Їй повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).