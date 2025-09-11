Чиновницу из Харьковской области и полтавского предпринимателя подозревают в "схемах" на строительстве укрытий

Почти 9 млн грн убытков нанесли государству чиновница из Харьковской области и предприниматель из Полтавы, которые ненадлежащим образом оформили документы по проектам укрытий для детей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, житель Полтавы, директор нескольких обществ с ограниченной ответственностью, систематически вносил ложные сведения в официальные документы, касающиеся выполнения работ по обустройству укрытий в учебных заведениях Харьковщины.

Установлено повторное использование одних и тех же проектных решений, которые подавались как новые. В результате этих незаконных действий государство понесло убытки на сумму около 7,5 млн гривен".

Детали: Мужчину будут судить по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения в особо крупных размерах, а также выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме этого, по данным следствия, начальница управления образования одного из городских советов Харьковской области ненадлежащим образом выполнила свои обязанности при заключении документации для строительства укрытий в учебных заведениях.

Дословно: "Как и в предыдущем случае, исполнитель повторно подал ранее созданную проектную документацию как новую и завысил суммы.

Чиновница, не проверив законность актов выполненных работ и их соответствие фактически выполненным объемам и стоимости, подписала их и заверила печатью. В результате из бюджета было избыточно перечислено более 1,3 млн гривен".

Детали: Ей сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).