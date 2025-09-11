Усі розділи
Генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 вересня 2025, 20:38
Генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками
Олександр Сирський. Фото з його Telegram

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози.

Джерело: про це Збройні сили Польщі повідомили у соцмережі Х у четвер, 11 вересня, передає "Європейська правда"

Деталі: 11 вересня Кукула провів переговори Сирським. Основною темою розмови були "правила обміну інформацією про повітряні загрози".

Окрім цього, вони поспілкувалися щодо можливостей співпраці в галузі впровадження технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках дронізації поля бою.

"Польща залишається солідарним союзником України і готова надалі надавати їй підтримку, щоб спільно протистояти російській агресії", – наголосили у ЗС Польщі.

Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

