Генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 сентября 2025, 20:38
Генштабы Польши и Украины обсудили сотрудничество в борьбе с беспилотниками
Александр Сырский. Фото из его Telegram

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Вислав Кукула и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обсудили правила обмена информацией о воздушных угрозах.

Источник: об этом Вооруженные силы Польши сообщили в соцсети Х в четверг, 11 сентября, передает "Европейская правда"

Детали: 11 сентября Кукула провел переговоры с Сирским. Основной темой разговора были "правила обмена информацией о воздушных угрозах".

Кроме этого, они пообщались о возможностях сотрудничества в области внедрения технологий и оперативного использования беспилотных разведывательно-ударных систем в рамках дронизации поля боя.

"Польша остается солидарным союзником Украины и готова и в дальнейшем оказывать ей поддержку, чтобы совместно противостоять российской агрессии", – подчеркнули в ВС Польши.

Напомним, Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью. На данный момент в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.

ГенштабПольша
